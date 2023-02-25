Шесть стран опубликовали декларацию против возвращения россиян на международные турниры

Шесть стран опубликовали декларацию против возвращения спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнования. Документ опубликован на портале Іnside the Games. Декларацию подписали министры спорта Чехии, Литвы, Эстонии, Латвии, Словакии и Польши. В ней говорится, что в настоящее время вопрос возвращения российских и белорусских спортсменов находится на стадии обсуждения. Представители вышеупомянутых стран заявили о необходимости "отстаивать позицию недопуска России и Белоруссии к участию в международных турнирах в любой форме". "Благодаря нашему историческому опыту мы глубоко убеждены, что ослабление запрета, примененного год назад, было бы неправильным сигналом. Сейчас, как никогда, украинское спортивное сообщество заслуживает дальнейшей объединенной поддержки. Мы с удивлением и возмущением получили заявление МОК от 25 января, в котором содержались положения, открывающие возможность российским и белорусским атлетам вернуться на международные спортивные арены, в том числе для участия в следующих Олимпийских играх. Учитывая происходящее, мы считаем предложение МОК ужасным", — говорится в документе. Напомним, что 25 января МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению спецоперации на территории Украины. Глава МОК Томас Бах призвал правительства стран не вмешиваться в вопрос допуска российских и белорусских спортсменов до международных соревнований. Ранее депутат Дмитрий Свищев признал недоработки России в общении с МОК.