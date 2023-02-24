Конькобежка Голикова победила на дистанции 500 м в финале Кубка России

Бронзовый призер Олимпийских игр в конькобежном спорте Ангелина Голикова одержала победу на дистанции 500 метров в финале Кубка России, который проходит в Коломне.
31 летняя спортсменка показала время 38,34 секунды. Второй стала Елизавета Агафошина (39,11), третье место заняла Ирина Кузнецова (39,20).
Голикова выиграла бронзу ОИ 2022 на этой же дистанции.
Российские спортсмены на фоне ситуации на Украине отстранены от выступления на международных соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). На соревнованиях в Коломне на этой неделе завершится конькобежный сезон.