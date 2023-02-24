Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+16° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
1 час назад

Конькобежка Голикова победила на дистанции 500 м в финале Кубка России

Матч ТВиещё 2

Бронзовый призер Олимпийских игр в конькобежном спорте Ангелина Голикова одержала победу на дистанции 500 метров в финале Кубка России, который проходит в Коломне.

Конькобежка Голикова победила на дистанции 500 м в финале Кубка России
Фото: Матч ТВМатч ТВ

31 летняя спортсменка показала время 38,34 секунды. Второй стала Елизавета Агафошина (39,11), третье место заняла Ирина Кузнецова (39,20).

Голикова выиграла бронзу ОИ 2022 на этой же дистанции.

Российские спортсмены на фоне ситуации на Украине отстранены от выступления на международных соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). На соревнованиях в Коломне на этой неделе завершится конькобежный сезон.

Зимние виды спорта,Ангелина Голикова,Ирина Кузнецова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий