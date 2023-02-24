Конькобежка Голикова победила на дистанции 500 м в финале Кубка России

Бронзовый призер Олимпийских игр в конькобежном спорте Ангелина Голикова одержала победу на дистанции 500 метров в финале Кубка России, который проходит в Коломне.

Голикова выиграла бронзу ОИ 2022 на этой же дистанции.

Российские спортсмены на фоне ситуации на Украине отстранены от выступления на международных соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). На соревнованиях в Коломне на этой неделе завершится конькобежный сезон.