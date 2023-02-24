Конькобежец Захаров стал лучшим на дистанции 5000 м в финале Кубка России

Олимпийский чемпион в шорт треке, серебряный призер Игр 2022 в конькобежном спорте Руслан Захаров победил на дистанции 5000 метров в финале Кубка России, который проходит в Коломне.

Фото: Матч ТВ Матч ТВ

Конькобежец преодолел 5000 м за 6 минут 25,08 секунды. Вторым стал Даниил Алдошкин (6.31,75), третьим — Владимир Семирунний (6.33,73).