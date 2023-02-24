Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+15° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
40 минут назад

Конькобежец Захаров стал лучшим на дистанции 5000 м в финале Кубка России

Матч ТВ

Олимпийский чемпион в шорт треке, серебряный призер Игр 2022 в конькобежном спорте Руслан Захаров победил на дистанции 5000 метров в финале Кубка России, который проходит в Коломне.

Конькобежец Захаров стал лучшим на дистанции 5000 м в финале Кубка России
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Конькобежец преодолел 5000 м за 6 минут 25,08 секунды. Вторым стал Даниил Алдошкин (6.31,75), третьим — Владимир Семирунний (6.33,73).

Российские спортсмены на фоне ситуации на Украине отстранены от выступления на международных соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). На соревнованиях в Коломне на этой неделе завершится конькобежный сезон.

Зимние виды спорта,Даниил Алдошкин,Руслан Захаров,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий