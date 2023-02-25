Министра спорта России включили в санкционный список США

Госдепартамент США опубликовал очередной санкционных список, в который вошёл глава Министерства спорта России Олег Матыцин, сообщает официальный сайт ведомства.

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Помимо Матыцина под американские санкции попал ряд других российских министров и руководителей различных ведомств. Санкции также коснулись банковской и торговой отраслей, а также аэрокосмической и промышленной отраслей.

Напомним, Олег Матыцин был назначен на пост министра спорта Российской Федерации 21 января 2020 года.