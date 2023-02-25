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1 час назад

Конькобежец Муштаков победил на дистанции 1000 м в Финале Кубка России

Матч ТВ

Бронзовый призер чемпионата мира Виктор Муштаков победил на дистанции 1000 метров в Финале Кубка России по конькобежному спорту, который проходит в Коломне.

Конькобежец Муштаков победил на дистанции 1000 м в Финале Кубка России
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Муштаков выиграл с результатом 1 минута 9,43 секунды, вторым стал Степан Чистяков — 1 минута 9,79 секунды, тройку лучших замкнул Никита Базюк (1.10,75).

Даниил Алдошкин, Руслан Захаров и Александр Подольский (Московская область) выиграли командную гонку с результатом 3 минуты 48,38 секунды. Второй стала команда Свердловской области (Владимир Семирунний, Георгий Чемякин, Герман Грачев) — 3.59,25. Третье место заняли Даниил Гендель, Никита Прошин, Максим Столяров (Красноярский край) — 4.22,05.

Российские спортсмены на фоне ситуации на Украине отстранены от выступления на международных соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). На соревнованиях в Коломне на текущей неделе завершится конькобежный сезон.

Зимние виды спорта,Даниил Алдошкин,Виктор Муштаков,Александр Подольский,Максим Столяров,Герман Грачев,Руслан Захаров,
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