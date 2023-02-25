Конькобежец Муштаков победил на дистанции 1000 м в Финале Кубка России

Бронзовый призер чемпионата мира Виктор Муштаков победил на дистанции 1000 метров в Финале Кубка России по конькобежному спорту, который проходит в Коломне.

Российские спортсмены на фоне ситуации на Украине отстранены от выступления на международных соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). На соревнованиях в Коломне на текущей неделе завершится конькобежный сезон.