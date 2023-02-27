Чемпионка мира Никитина готова выступать в нейтральном статусе

— Вот смотрела чемпионат мира и думала: «Эх, а я пока здесь, в России». Но слава богу, что у нас придумали альтернативные соревнования в России — Кубок чемпионов, на котором вместе с нами выступают белорусские спортсмены. Это, конечно, подбадривает нас. Если были бы чисто российские старты, совсем грустненько было бы.