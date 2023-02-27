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16 минут назад

Чемпионка мира Никитина готова выступать в нейтральном статусе на международных соревнованиях

Матч ТВиещё 2

Чемпионка мира по фристайлу Любовь Никитина заявила «Матч ТВ», что готова выступать под нейтральным флагом на международных соревнованиях, если россиян допустят в таком статусе.

Чемпионка мира Никитина готова выступать в нейтральном статусе
Фото: Матч ТВМатч ТВ

В данный момент российские фристайлисты отстранены от международных соревнований из за ситуации на Украине. Международный олимпийский комитет (МОК) в январе объявил, что рассмотрит возможность допуска до мировых стартов в нейтральном статусе российских и белорусских спортсменов, которые не выступали с активной поддержкой СВО. Глава организации Томас Бах допустил, что россияне могли бы соревноваться на Олимпиаде в Париже без национальной символики.

— Конечно, хочется уже поехать на международные старты — на Кубки мира, на чемпионат мира, — сказала Никитина «Матч ТВ».

— Вот смотрела чемпионат мира и думала: «Эх, а я пока здесь, в России». Но слава богу, что у нас придумали альтернативные соревнования в России — Кубок чемпионов, на котором вместе с нами выступают белорусские спортсмены. Это, конечно, подбадривает нас. Если были бы чисто российские старты, совсем грустненько было бы.

— На внутрироссийских соревнованиях тяжело находить сейчас мотивацию?

— Честно — да. Но мы работаем дальше.

— Как оценишь последние заявления МОК, что россиян могут допустить в нейтральном статусе?

— Для меня это не впервой, уже две Олимпиады прошли под нейтральным статусом. Пускай даже под нейтральным флагом, но выступать на международной арене, на крупнейших соревнованиях, конечно же, хочется. Без разницы, в каком статусе мы будем. Соперники всё равно знают, что мы — спортсмены из России.

Зимние виды спорта,Любовь Никитина,Томас Бах,
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