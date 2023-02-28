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1 час назад

Сноубордистка Надыршина завоевала два золота чемпионата России

Чемпионат.com

На чемпионате России по сноуборду в Южно-Сахалинске завершились соревнования в параллельном и параллельном гигантском слаломе.

Сноубордистка Надыршина завоевала два золота чемпионата России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

У женщин золотые медали сразу по обеим дисциплинам завоевала сноубордистка 2003 года рождения София Надыршина. В параллельном гигантском слаломе в финале она победила Полину Смоленцеву. Бронзовым призёром в указанной дисциплине стала Полина Каримова.

В параллельном слаломе Надыршина одолела в решающем заезде Ольгу Найдякину, а бронзу завоевала Милена Быкова.

У мужчин в параллельном гигантском слаломе первенствовал Андрей Соболев, в финале он обогнал Дмитрия Логинова. Бронзовую медаль получил Всеволод Мартынов.

Дмитрий Логинов, в свою очередь, завоевал золото в параллельном слаломе. Серебряным призёром стал Дмитрий Карлагачев, а бронзу взял Ярослав Степанко.

Зимние виды спорта,Милена Быкова,Дмитрий Логинов,Андрей Соболев,
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