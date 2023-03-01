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52 минуты назад

Олимпийский чемпион Превц упал с трамплина на тренировке, его эвакуировали на носилках

Чемпионат.com

Главная надежда сборной Словении по прыжкам на лыжах с трамплина на домашнем чемпионате мира в Планице, олимпийский чемпион Петер Превц упал во время тренировки на большом трамплине, сообщает Nettavisen.

Олимпийский чемпион Превц упал с трамплина и был эвакуирован на носилках
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

По словам очевидцев, Превц странно летел, что привело к неудачному приземлению, после которого он скатился по склону. Словенец испытывал сильную боль и был эвакуирован в машину скорой помощи на носилках. При этом спортсмен был в сознании и даже помахал болельщикам рукой.

чемпионат.сом

Превц стал народным героем Словении после победы в общем зачете Кубка мира в 2016 году и золота чемпионата мира по полётам на лыжах в том же году. В активе Петера четыре олимпийских медали, включая золото Пекина-2022 в составе смешанной команды. Превц – трёхкратный призёр чемпионатов мира.

Зимние виды спорта,Петер Превц,
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