Юниоры Софья Леонтьева и Даниил Горелкин лидируют после ритм-танца в рамках финала ГП

Сегодня, 2 марта, стартовал финал Гран-при России по фигурному катанию. Завершились соревнования в ритм-танце, в которых больше всех баллов набрали Софья Леонтьева и Даниил Горелкин.
Финал Гран-при. Санкт-Петербург. Юниоры. Ритм-танец
1. Софья Леонтьева/Даниил Горелкин (Москва) — 74,12. 2. Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов (Москва) — 70,89. 3. Анна Коломенская/Артём Фролов (Московская область) — 70,45. 4. Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин (Москва) — 66,42. 5. София Алексова/Илья Владимиров (Санкт-Петербург) — 64,62. 6. Елизавета Шичина/Гордей Хубулов (Москва) — 64,55. 7. Александра Шинкаренко/Владислав Михайлов (Москва) — 61,67.
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