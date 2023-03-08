Горностаи станут талисманами Олимпиады 2026 года

Белый и коричневый горностаи в шлемах, нарисованные учениками школы в провинции Катандзаро, победили в народном голосовании за право быть талисманами зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Об этом в среду сообщил портал Inside the Games.

Фото: РИА Новости РИА Новости

За горностаев проголосовали 53% участников опроса. Оргкомитет Олимпиады-2026 еще не утвердил горностаев в статусе талисманов официально, организаторы объявят о своем выборе до конца года. Их соперниками по финалу были эдельвейс и подснежник - растения, распространенные в итальянских Альпах. Они заняли второе место в опросе.

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"Им придется преодолевать препятствия, опробовав все спортивные дисциплины, представленные на зимних Играх, чтобы в 2026 году вместе со спортсменами добраться до горных склонов и ледовых дворцов Олимпиады", - говорится в сопровождающем тексте к талисманам-горностаям.

Процесс отбора состоял из нескольких этапов. Сначала учащимся итальянских школ было предложено представить рисунки двух талисманов (один - для Олимпиады, другой - для Паралимпиады). Затем экспертная комиссия определила шорт-лист пар, после чего был запущен онлайн-опрос. Всего было подано около 1 600 заявок.