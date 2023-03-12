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1 час назад

Горнолыжник Марко Одерматт стал победителем общего зачёта Кубка мира

Чемпионат.com

Олимпийский чемпион 2022 года швейцарский горнолыжник Марко Одерматт завоевал «Большой хрустальный глобус», досрочно выиграв общий зачёт Кубка мира сезона-2022/2023.

Горнолыжник Марко Одерматт стал победителем общего зачета Кубка мира
Фото: ВикипедияВикипедия

При этом, Одерматт имеет шанс побить рекорд по количеству очков, набранных за один сезон у мужчин. До завершения нынешнего розыгрыша Кубка мира осталось пять гонок. В активе 25-летенго Одерматта 1726 очков, а преимущество над ближайшим преследователем составляет 486 очков. Напомним, в прошлом сезоне победителем общего зачёта также стал Одерматт.

Напомним, ранее победу в общем зачёте Кубка мира сезона-2022/2023 у женщин одержала американская горнолыжница Микаэла Шиффрин.

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