Горнолыжник Марко Одерматт стал победителем общего зачета Кубка мира

При этом, Одерматт имеет шанс побить рекорд по количеству очков, набранных за один сезон у мужчин. До завершения нынешнего розыгрыша Кубка мира осталось пять гонок. В активе 25-летенго Одерматта 1726 очков, а преимущество над ближайшим преследователем составляет 486 очков. Напомним, в прошлом сезоне победителем общего зачёта также стал Одерматт.