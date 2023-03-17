Перрин Лаффон выиграла общий зачет Кубка мира по фристайлу

Олимпийская чемпионка 2018 года в могуле француженка Перрин Лаффон выиграла «Большой хрустальный глобус». Спортсменка стала первой в общем зачёте Кубка мира по фристайлу сезона-2022/2023.

Лаффон одержала победу на заключительных соревнованиях в могуле в нынешнем сезоне, которые проходили в Алматы (Казахстан). Эта победа стала для французской спортсменки 29-й на этапах Кубка мира в карьере. На соревнованиях отсутствовала прямая конкурентка Лаффон в борьбе победу в общем зачёте турнира, швейцарская фристайлистка Жакара Энтони. Таким образом, Лаффон завоевала «Большой хрустальный глобус».