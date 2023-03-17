МОК рассматривает вариант с проведением зимней Олимпиады-2034 в Солт-Лейк-Сити

«МОК ищет город, который стал бы хорошей альтернативой Солт-Лейк-Сити на 2030 год. Им известно о наших предпочтениях – у них они такие же насчет 2034 года, если это окажется возможным. Будет более длительный временной промежуток от Олимпиады-2028, поскольку они (МОК) стремятся максимизировать доходы», – сказал Сайкс.