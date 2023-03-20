В Нидерландах выразили протест из-за визита президента Союза конькобежцев России на ЧМ

Королевский союз конькобежцев Нидерландов (KNSB), Олимпийский комитет Нидерландов (NOC*NSF) и Министерство здравоохранения, социального обеспечения и спорта выразили протест в связи с визитом президента Союза конькобежцев России Николая Гуляева на мероприятия Международного союза конькобежцев (ISU).

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Гуляев посетил в Лиувардене конференцию ISU и чемпионат мира по конькобежному спорту, который состоялся в Херенвене.De Telegraaf выпустил статью о визите Гуляева и также привел текст письма президента Украинской федерации конькобежного спорта Сергея Бродовича, которое, как сообщает издание, было отправлено президенту Международного союза конькобежцев (ISU)В частности, он призвал ISU запретить представителям российской и белорусской федераций участвовать в деятельности международной федерации и привел пример поддержки этой позиции со стороны Нидерландов, Норвегии, Польши.

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De Telegraaf также приводит позицию NOC*NSF, согласно которой, как спортсмены, так и спортивные чиновники из России и Белоруссии категорически не приветствуются на встречах, организованных под их эгидой.

«Тот факт, что мы их не приглашаем, не означает, что они не могут въехать в нашу страну, — сообщил изданию представитель NOC*NSF. — Мы занимаем четкую позицию, не хотим вести с ними дела, но мы не можем запретить им встречаться на территории Нидерландов. К сожалению, мы ничего не можем с этим поделать, но, конечно, они ставят нашу страну в неловкое положение».

Также приводится позиция Королевского союза конькобежцев Нидерландов (KNSB), который выразил письменный протест против присутствия на мероприятиях российских и белорусских гостей, приглашенных ISU. «Затем ISU объявил, что политика приглашения также лежит на них, а не на KNSB. KNSB не контактировал ни с российским, ни с белорусским гостем».

Представитель Министерства здравоохранения, социального обеспечения и спорта также выразил сожаление о решении ISU:

«В нескольких совместных заявлениях, которые подписали и Нидерланды, содержится призыв исключить из международных спортивных турниров не только российских и белорусских спортсменов, но и официальных лиц этих стран. Поэтому вызывает разочарование тот факт, что ISU в данном случае не отреагировал на это».