Норвежец Гранеруд обеспечил себе победу в общем зачете КМ по прыжкам с трамплина

Серебряный призёр чемпионата мира 2021 года в смешанных командных соревнованиях, чемпион мира по полётам на лыжах 2020 года в командных соревнованиях норвежец Хальвор Эгнер Гранеруд стал победителем общего зачёта Кубка мира по прыжкам с трамплина.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Это случилось после того, как основной соперник Гранеруда поляк Давид Кубацки отказался от участия во вчерашних соревнованиях в Викерсунде (Норвегия) по личным причинам.

Таким образом, Гранеруд стал недосягаем для своих соперников. До окончания трамплинного сезона в Кубке мира спортсменам осталось провести два этапа.

Прыжки с трамплина. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины

1. Хальвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) — 2058. 2. Давид Кубацки (Польша) — 1592. 3. Штефан Крафт (Австрия) — 1550. 4. Анже Ланишек (Словения) — 1474. 5. Рёю Кобаяси (Япония) — 911.