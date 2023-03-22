Жулин: переход Степановой и Букина в мою группу — желание ребят. Приятная неожиданность

«Да, Степанова и Букин уже перешли ко мне. Это было желание ребят. Для меня это была очень приятная неожиданность. С оптимизмом смотрю в будущее. Пара очень хорошая, топовая. Я думаю, что будет очень интересно работать», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.