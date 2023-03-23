Глава МОК: я против обращения с российскими атлетами как с носителями коллективной вины

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался об условиях возможного возвращения российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.

«Я выступаю против политического влияния на спорт и любых предложений о том, чтобы с русскими спортсменами обращались как с носителями коллективной вины. Олимпийские игры должны оставаться нейтральными, чтобы быть объединяющей силой. Они могут способствовать налаживанию диалога в это непростое время.