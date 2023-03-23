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2 часа назад

Глава МОК: я против обращения с российскими атлетами как с носителями коллективной вины

Чемпионат.comиещё 9

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался об условиях возможного возвращения российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.

Глава МОК: я против обращения с российскими атлетами как с носителями коллективной вины
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Я выступаю против политического влияния на спорт и любых предложений о том, чтобы с русскими спортсменами обращались как с носителями коллективной вины. Олимпийские игры должны оставаться нейтральными, чтобы быть объединяющей силой. Они могут способствовать налаживанию диалога в это непростое время.

Согласно нашей позиции, активная поддержка военной спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) и ношение символа «Z» запрещены. Тот, кто придерживается противоположных взглядов, согласно рекомендации МОК не должен принимать участия в международных соревнованиях. Что касается российских и белорусских спортсменов, связанных с военными организациями, то мы примем решение по этому вопросу на следующем заседании. Уверен, мы сможем обозначить соответствующие ориентиры», — приводит слова Баха AP News.

Зимние виды спорта,Томас Бах,
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