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19 минут назад

В Союзе конькобежцев России готовы к сотрудничеству с Китаем

ТАСС

Союз конькобежцев России готов сотрудничать с китайскими коллегами, особенно в области подготовки молодежи. Об этом ТАСС в четверг рассказал глава организации Николай Гуляев.

В Союзе конькобежцев России готовы к сотрудничеству с Китаем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сейчас увидим, пока никаких конкретных предложений нет, мы готовы к взаимодействию и обмену опытом с Китаем, прежде всего это касается молодых спортсменов, а как дальше будет - посмотрим, - сказал Гуляев. - В июле в Китай поехали Данила Семериков и Александр Румянцев, они это сделали самостоятельно, официально в Союз конькобежцев России никто не обращался. Для того, чтобы продолжать готовиться в составе сборной, нужно было принимать участие во всероссийских соревнованиях, отбираться по критериям отбора, если они планируют как-то соревноваться, то, наверное, в составе сборных своих регионов, потом отбираться как положено в команду".

9 июля 2022 года "Спорт-Экспресс" сообщил, что российские конькобежцы Александр Румянцев и Данила Семериков вылетят в Китай, где будут тренироваться с местными спортсменами. Позднее олимпийский чемпион по шорт-треку россиянин Семен Елистратов и серебряный призер Игр Ольга Фаткулина рассказали ТАСС, что также получал предложение от китайской команды, но ответил отказом.

Зимние виды спорта,Ольга Фаткулина,Данила Семериков,Семен Елистратов,Александр Румянцев,Николай Гуляев,
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