Фристайлист Павел Кротов умер в возрасте 30 лет

Чемпион мира 2021 года по лыжной акробатике россиянин Павел Кротов умер в возрасте 30 лет. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба Федерации фристайла России (ФФР).

"Многим Павел запомнился как добрый, отзывчивый и храбрый человек, - говорится в сообщении. - Коллектив Федерации фристайла России выражает глубокие и искренние соболезнования семье, близким и коллегам Павла Кротова".

Кротов является победителем чемпионата мира 2021 года в командной акробатике, также на его счету бронза мирового первенства в одиночных соревнованиях. Дважды побеждал на этапах Кубка мира. В составе сборной России он числился с 2011 года, за это время поучаствовал в двух Олимпиадах (2014, 2018).