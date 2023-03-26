В ФФР высказались о смерти фристайлиста Павла Кротова

«Внезапная, преждевременная смерть. Пока мало информации, поскольку официального заключения по поводу смерти нет. Не проснулся утром, пока больше нечего сказать. Со стороны Федерации фристайла всё необходимое и нужное мы сделаем», — сказал Курашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком .

Кротов вошёл в состав сборной России по фристайлу в 2011 году. Он принимал участие в двух Олимпиадах — в Сочи (Россия) и в Пхёнчхане (Южная Корея). В 2021 году на чемпионате мира в Алма-Ате (Казахстан) Кротов в составе сборной России завоевал золотую медаль в соревнованиях по командной акробатике, а также личную бронзу в той же акробатике.