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1 час назад

Стало известно, как скончался 30-летний фристайлист Кротов

Газета.Ru

Александр Понгильский, тренер сборной России по фристайлу, рассказал, что 30-летний фристайлист Павел Кротов умер во сне.

"Мне вчера позвонил мой воспитанник, они с Павлом дружили с детства. Рассказал, что в пятницу он лег спать, но уже не проснулся. Причины пока неизвестны, в понедельник будет вскрытие, после которого все станет яснее. С родственниками я пока не общался. Павел как раз восстанавливался после операции на колене, хотел в скором времени приступать к тренировкам и возвращаться к выступлениям", - передает слова Понгильского РИА Новости.

Павел Кротов выступал в лыжной акробатике. Он являлся чемпионом мира в командном первенстве (2021), бронзовым призером чемпионата мира 2021 года. С 2011 года спортсмен представлял сборную России.

Кротов был участником двух Олимпийских игр в 2014 и 2018 годах. На домашней Олимпиаде россиянин замкнул десятку сильнейших, а через четыре года остановился в шаге от пьедестала, уступив в борьбе за бронзовую медаль соотечественнику Илье Бурову.

Фристайлист Павел Кротов умер в возрасте 30 лет

Ранее фристайлист Сергей Ридзик сообщил, что вскрытие Павла Кротова состоится в воскресенье.

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