Старший тренер сборной России по фристайлу Александр Понгильский раскрыл подробности гибели чемпиона мира 2021 года по лыжной акробатике Павла Кротова. Его слова приводит ТАСС.

«Новость стала ударом. Родственники сказали, что он умер во сне в ночь с пятницы на субботу», — заявил Понгильский.

Он подчеркнул, что вскрытие будет произведено 27 марта. Тренер добавил, что в сезоне Олимпийских игр 2022 года Кротов не выступал, так как у него была травма колена, однако он планировал вернуться в спорт.

Кротов умер ранее 26 марта в возрасте 30 лет. Причины смерти спортсмена не называются.