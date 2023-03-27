FIS выразила соболезнования в связи со смертью Кротова

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) выразила соболезнования в связи со смертью чемпиона мира по фристайлу россиянина Павла Кротова .

«Многие помнят Павла как доброго, отзывчивого и мужественного человека. Коллектив федерации лыжного спорта и сноуборда выражает глубокие и искренние соболезнования семье, родным и коллегам Павла Кротова», — говорится в сообщении на сайте организации.

30-летний спортсмен входил в состав сборной России с 2011 года, становился победителем чемпионата мира 2021 года в Алма-Ате (Казахстан) в соревнованиях по командной акробатике, а также бронзовым призёром в личном зачете. Кротов принимал участие в двух Олимпиадах — в Сочи (Россия) и в Пхёнчхане (Южная Корея).