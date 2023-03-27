Вик Уайлд ответил, что будет делать, если ему придет повестка в военкомат

«У меня есть причины этого не бояться. Зачем я вообще нужен армии, если мой русский реально плоховат. Сидеть там со словарем? Я не думаю, что повестка – вероятный для меня расклад. При этом я точно не хочу никого судить или оценивать – ни тех, кто уехал, ни тех, кто остался.