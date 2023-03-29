Фристайлиста Набиулина дисквалифицировали на год

"Национальный центр спортивного арбитража вынес решение по делу о нарушении, предусмотренном п. 4.4 общероссийских антидопинговых правил, спортсменом Артемом Набиулиным, - говорится в сообщении пресс-службы. - Национальный центр спортивного арбитража частично удовлетворил апелляцию РУСАДА и применил к спортсмену санкцию в виде дисквалификации сроком на год с даты вынесения решения, а именно с 10 марта 2023 года, с зачетом отбытого срока временного отстранения".