Фристайлиста Набиулина дисквалифицировали на год

Победитель зимней Универсиады 2019 года в соревнованиях по фристайлу Артем Набиулин дисквалифицирован на один год за нарушение антидопинговых правил. Об этом в среду сообщила пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
"Национальный центр спортивного арбитража вынес решение по делу о нарушении, предусмотренном п. 4.4 общероссийских антидопинговых правил, спортсменом Артемом Набиулиным, - говорится в сообщении пресс-службы. - Национальный центр спортивного арбитража частично удовлетворил апелляцию РУСАДА и применил к спортсмену санкцию в виде дисквалификации сроком на год с даты вынесения решения, а именно с 10 марта 2023 года, с зачетом отбытого срока временного отстранения".
Пункт 4.4 общероссийских антидопинговых правил предполагает нарушение спортсменом порядка предоставления информации о местонахождении.
Набиулину 27 лет, он также является чемпионом России 2021 года в дисциплине "ски-кросс".