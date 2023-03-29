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1 час назад

Чемпиона Универсиады 2019 года фристайлиста Набиулина дисквалифицировали на год

ТАСС

Победитель зимней Универсиады 2019 года в соревнованиях по фристайлу Артем Набиулин дисквалифицирован на один год за нарушение антидопинговых правил. Об этом в среду сообщила пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Фристайлиста Набиулина дисквалифицировали на год
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Национальный центр спортивного арбитража вынес решение по делу о нарушении, предусмотренном п. 4.4 общероссийских антидопинговых правил, спортсменом Артемом Набиулиным, - говорится в сообщении пресс-службы. - Национальный центр спортивного арбитража частично удовлетворил апелляцию РУСАДА и применил к спортсмену санкцию в виде дисквалификации сроком на год с даты вынесения решения, а именно с 10 марта 2023 года, с зачетом отбытого срока временного отстранения".

Пункт 4.4 общероссийских антидопинговых правил предполагает нарушение спортсменом порядка предоставления информации о местонахождении.

Набиулину 27 лет, он также является чемпионом России 2021 года в дисциплине "ски-кросс".

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