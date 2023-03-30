Роднина назвала "бредом сивой кобылы" требования Баха по допуску россиян

«То, что озвучил Бах... Пытаюсь подобрать приличные слова, но кроме как бредом сивой кобылы его высказывания назвать не могу. В феврале 2022 года он допустил эмоционально-политическую ошибку, убрав нас, не зная, как вернуть.



Теперь они пытаются ставить различные преграды в надежде, что мы сами откажемся от этого дела (участия в Олимпиаде). Надеюсь, что на такие условия от МОК мы не пойдем», — приводит слова Родниной «Матч ТВ».