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45 минут назад

Депутат Госдумы Роднина назвала "бредом сивой кобылы" требования главы МОК Баха по допуску россиян

Газета.Ruиещё 4

Депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о требованиях главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха по допуску российских атлетов на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже и зимние Игры 2026 года в Милане.

Роднина назвала "бредом сивой кобылы" требования Баха по допуску россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что МОК рекомендовал допустить россиян на ОИ-2024 и ОИ-2026 в нейтральном статусе без права участия в командных видах спорта, а также тех атлетов, которые не представляют силовые структуры и не поддерживают боевые действия.

«То, что озвучил Бах... Пытаюсь подобрать приличные слова, но кроме как бредом сивой кобылы его высказывания назвать не могу. В феврале 2022 года он допустил эмоционально-политическую ошибку, убрав нас, не зная, как вернуть.

Теперь они пытаются ставить различные преграды в надежде, что мы сами откажемся от этого дела (участия в Олимпиаде). Надеюсь, что на такие условия от МОК мы не пойдем», — приводит слова Родниной «Матч ТВ».

Напомним, что Игры 2024 года пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа будущего года.

Ранее в Госдуме рассказали, почему россиян не допускают на турниры в командных соревнованиях.

Зимние виды спорта,Томас Бах,Ирина Роднина,Госдума,
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