Роднина назвала "бредом сивой кобылы" требования Баха по допуску россиян

Депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о требованиях главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха по допуску российских атлетов на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже и зимние Игры 2026 года в Милане.
Напомним, что МОК рекомендовал допустить россиян на ОИ-2024 и ОИ-2026 в нейтральном статусе без права участия в командных видах спорта, а также тех атлетов, которые не представляют силовые структуры и не поддерживают боевые действия.
«То, что озвучил Бах... Пытаюсь подобрать приличные слова, но кроме как бредом сивой кобылы его высказывания назвать не могу. В феврале 2022 года он допустил эмоционально-политическую ошибку, убрав нас, не зная, как вернуть.
Теперь они пытаются ставить различные преграды в надежде, что мы сами откажемся от этого дела (участия в Олимпиаде). Надеюсь, что на такие условия от МОК мы не пойдем», — приводит слова Родниной «Матч ТВ».
Напомним, что Игры 2024 года пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа будущего года.
Ранее в Госдуме рассказали, почему россиян не допускают на турниры в командных соревнованиях.