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1 час назад

Призер ЧМ по шорт-треку Софья Просвирнова сменит спортивное гражданство на датское

Sports.ruиещё 2

Российская шорт-трекистка Софья Просвирнова сменит спортивное гражданство на датское.

Призер ЧМ по шорт-треку Просвирнова сменит спортивное гражданство
Фото: Sports.ruSports.ru

Просвирнова – четырехкратный призер чемпионатов мира и пятикратная чемпионка Европы.

«Система подготовки сборной России такова, что в среднем три недели команда находится на централизованной подготовке с перерывом в неделю на протяжении 11 месяцев. Такого графика я придерживалась последние 9 лет.

Благодаря этой системе, грамотности тренировочного процесса, работе специалистов в команде и только отчасти моей работе и желании побеждать, я смогла привнести свой вклад на международной арене. Но есть и другая сторона медали.

Реалии таковы, что пока я принимаю решение оставаться под российским флагом, я обязана находиться и тренироваться в РФ, что в нашем с Виктором (Торупом – датским конькобежцем, с которым Просвирнова состоит в отношениях – Sports.ru) положении вынуждает вернуться к отношениям на расстоянии, а мне быть вдали от семьи.

Правда в том, что на данном этапе я не готова идти на такие жертвы. Ценности меняются. Теперь построение семьи и психологическое здоровье для меня наравне с построением спортивной карьеры. Это приводит меня к решению о смене спортивного гражданства. В данный момент я нахожусь в процессе перехода в сборную Дании», – цитирует «Матч ТВ» заявление 25-летней спортсменки в соцсетях.

Зимние виды спорта,Софья Просвирнова,СБОРНАЯ РОССИИ,
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