$77.95+0.6384.62+0.51
48 минут назад

Российская шорт-трекистка Просвирнова сменит спортивное гражданство

Никита Бородкин

Призер чемпионатов мира шорт-трекистка Софья Просвирнова заявила, что находится в процессе смены спортивного гражданства на датское. Об этом сообщает РИА Новости.

Шорт-трекистка Просвирнова сменит спортивное гражданство
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В сентябре 2022 года Просвирнова вышла за муж за датского конькобежца Виктора Торупа. Девушка отметила, что пока она остается в российской сборной, ей приходиться тренироваться в России, что вынуждает находиться вдали от своего супруга.

Вяльбе предупредила о расколе в обществе из-за нейтрального флага россиян

«Правда в том, что на данном этапе, я не готова делать такие жертвы. Ценности меняются. Теперь построение семьи и мое психологическое здоровье для меня наравне с построением спортивной карьеры. Это приводит меня к решению о смене спортивного гражданства», — подчеркнула она.

Напомним, что 25-летняя Просвирнова — двукратный серебряный и двукратный бронзовый призер чемпионатов мира, а также многократным призером чемпионатов Европы. Шорт-трекистка участвовала в трех Олимпиадах. В 2022 году в Пекине она вышла в полуфинал на дистанции в 1500 метров. В июне того же года она заявила, что пропустит следующий спортивный сезон.

Зимние виды спорта,Софья Просвирнова,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий