Шорт-трекистка Просвирнова сменит спортивное гражданство

Призер чемпионатов мира шорт-трекистка Софья Просвирнова заявила, что находится в процессе смены спортивного гражданства на датское. Об этом сообщает РИА Новости.

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В сентябре 2022 года Просвирнова вышла за муж за датского конькобежца Виктора Торупа. Девушка отметила, что пока она остается в российской сборной, ей приходиться тренироваться в России, что вынуждает находиться вдали от своего супруга.

«Правда в том, что на данном этапе, я не готова делать такие жертвы. Ценности меняются. Теперь построение семьи и мое психологическое здоровье для меня наравне с построением спортивной карьеры. Это приводит меня к решению о смене спортивного гражданства», — подчеркнула она.