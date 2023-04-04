Шорт-трекистка Просвирнова сменит спортивное гражданство

Призер чемпионатов мира шорт-трекистка Софья Просвирнова заявила, что находится в процессе смены спортивного гражданства на датское. Об этом сообщает РИА Новости.
В сентябре 2022 года Просвирнова вышла за муж за датского конькобежца Виктора Торупа. Девушка отметила, что пока она остается в российской сборной, ей приходиться тренироваться в России, что вынуждает находиться вдали от своего супруга.
«Правда в том, что на данном этапе, я не готова делать такие жертвы. Ценности меняются. Теперь построение семьи и мое психологическое здоровье для меня наравне с построением спортивной карьеры. Это приводит меня к решению о смене спортивного гражданства», — подчеркнула она.
Напомним, что 25-летняя Просвирнова — двукратный серебряный и двукратный бронзовый призер чемпионатов мира, а также многократным призером чемпионатов Европы. Шорт-трекистка участвовала в трех Олимпиадах. В 2022 году в Пекине она вышла в полуфинал на дистанции в 1500 метров. В июне того же года она заявила, что пропустит следующий спортивный сезон.