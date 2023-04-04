$79.36+1.4186.72+2.10
1 час назад

Глава ФСБР Мамиашвили высказался о допуске российских борцов до международных первенств

Спорт день за днемиещё 11

<p> Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили отреагировал на допуск российских спортсменов до международных соревнований в данной дисциплине. <br> </p> <p class="visual-quote"> «Пока что нас допустили без каких-либо ограничений в категории до 17 лет. С завтрашнего дня создается комиссия, которая будет прорабатывать рекомендации МОК. Мы в полном контакте, наша позиция общеизвестна: ни одна рекомендация не должна унижать общегражданское и человеческое достоинство», – цитирует Мамиашвили Sport24.<br> </p> <p> Сегодня, 4 апреля, Исполком Объединенного мира борьбы (UWW) разрешил отечественным борцам принимать участие в международных турнирах. В категориях до 15 и до 17 лет спортсмены не буду проверяться согласно рекомендациям МОК. Однако все возраста обязаны иметь нейтральный статус. <br> </p> <p> Также отмечается, что UWW может смягчить требования для борцов, связанных контрактными обязательствами с военными структурами России. </p>

В Федерации спортивной борьбы высказались о возвращении россиян на международную арену
Фото: Спорт день за днемСпорт день за днем
Зимние виды спорта,Михаил Мамиашвили,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий