В Федерации спортивной борьбы высказались о возвращении россиян на международную арену

<p> Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили отреагировал на допуск российских спортсменов до международных соревнований в данной дисциплине. <br> </p> <p class="visual-quote"> «Пока что нас допустили без каких-либо ограничений в категории до 17 лет. С завтрашнего дня создается комиссия, которая будет прорабатывать рекомендации МОК. Мы в полном контакте, наша позиция общеизвестна: ни одна рекомендация не должна унижать общегражданское и человеческое достоинство», – цитирует Мамиашвили Sport24.<br> </p> <p> Сегодня, 4 апреля, Исполком Объединенного мира борьбы (UWW) разрешил отечественным борцам принимать участие в международных турнирах. В категориях до 15 и до 17 лет спортсмены не буду проверяться согласно рекомендациям МОК. Однако все возраста обязаны иметь нейтральный статус. <br> </p> <p> Также отмечается, что UWW может смягчить требования для борцов, связанных контрактными обязательствами с военными структурами России. </p>