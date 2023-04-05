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16 минут назад

Спортсменке сборной России по ски-кроссу Марии Добровой разбили голову в отеле

Чемпионат.com

Российской спортсменке Марии Добровой разбили голову в отеле в Сочи. Такой поступок совершил парень, с которым она познакомилась в тот же день на склоне.

Спортсменке сборной России по ски-кроссу разбили голову в отеле
Фото: Федерация фристайла Санкт-ПетербургаФедерация фристайла Санкт-Петербурга

По информации телеграм-канала Kub Mash, в полночь на ресепшене раздался звонок: Мария умоляла спасти. Администратор поднялась и увидела девушку с разбитой головой. Она и друг были слишком пьяны, чтобы объяснить происходящее, и попросту ушли на улицу. Там ждала отвалившаяся часть компании, и драка продолжалась, пока Маша не оказалась на земле. Её увидели сотрудники отеля и вызвали скорую и полицию.

Мария Доброва является участницей чемпионата мира и этапов Кубка мира, победителем и призёром этапов Кубка Европы, призёром чемпионата России, победителем Первенства России в ски-кроссе.

Зимние виды спорта,Мария Доброва,СБОРНАЯ РОССИИ,
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