Спортсменке сборной России по ски-кроссу разбили голову в отеле

Российской спортсменке Марии Добровой разбили голову в отеле в Сочи. Такой поступок совершил парень, с которым она познакомилась в тот же день на склоне.

По информации телеграм-канала Kub Mash, в полночь на ресепшене раздался звонок: Мария умоляла спасти. Администратор поднялась и увидела девушку с разбитой головой. Она и друг были слишком пьяны, чтобы объяснить происходящее, и попросту ушли на улицу. Там ждала отвалившаяся часть компании, и драка продолжалась, пока Маша не оказалась на земле. Её увидели сотрудники отеля и вызвали скорую и полицию.