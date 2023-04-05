Фристайлистка Доброва ответила на информацию о своём избиении

«Пост, который был опубликован в крупном телеграм-канале, — бред. Не понимаю, откуда появилась эта информация. Да, Артём – это мой парень и действительно мы были в Красной Поляне вместе с ним. Но никакого скандала, никакой драки не было, меня никто не избивал. Мы стояли вечером около гостиницы, где, возможно, чуть пошумели… Но ни о каком конфликте речи не шло! В полицию с заявлением никто не обращался, да и не вызывал её никто. Кроме того, никаких травм у меня нет, потому и госпитализация мне не нужна была, в больницу меня не доставляли. Со мной всё в порядке!» — приводит слова Добровой «Комсомольская правда».