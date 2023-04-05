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13 минут назад

Фристайлистка Мария Доброва прокомментировала информацию о своём избиении

Чемпионат.com

Серебряная медалистка Кубка Европы в ски-кроссе российская фристайлистка Мария Доброва опровергла информацию о том, что её избили в Сочи.

Фристайлистка Доброва ответила на информацию о своём избиении
Фото: Федерация Фристайла РоссииФедерация Фристайла России

Ранее стало известно, что 23-летнюю Доброву доставили в больницу Сочи с сильным ушибом переносицы. Её якобы избил чемпион России 2021 года по ски-кроссу, победитель Универсиды-2019 по фристайлу Артём Набиулин.

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«Пост, который был опубликован в крупном телеграм-канале, — бред. Не понимаю, откуда появилась эта информация. Да, Артём – это мой парень и действительно мы были в Красной Поляне вместе с ним. Но никакого скандала, никакой драки не было, меня никто не избивал. Мы стояли вечером около гостиницы, где, возможно, чуть пошумели… Но ни о каком конфликте речи не шло! В полицию с заявлением никто не обращался, да и не вызывал её никто. Кроме того, никаких травм у меня нет, потому и госпитализация мне не нужна была, в больницу меня не доставляли. Со мной всё в порядке!» — приводит слова Добровой «Комсомольская правда».

Зимние виды спорта,Мария Доброва,СБОРНАЯ РОССИИ,
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