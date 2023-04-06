Стало известно о состоянии избитой в Сочи фристайлистки Добровой

Фристайлистка Мария Доброва, избитая накануне в Сочи, рассказала, что специалисты диагностировали у нее сотрясение мозга. Об этом пишет ТАСС.

Фото: Федерация Фристайла России Федерация Фристайла России

Доброва отметила, что вчера она вместе со своим молодым человеком, фристайлистом Артемом Набиулиным, попала в неприятную ситуацию.

Возле гостиницы в Сочи у них возник словесный конфликт с неизвестным им мужчиной и его спутницей. Через некоторое время ссора перешла в драку.

В результате, пояснила Мария, им пришлось обращаться к врачам. Медики зашили спортсменке голову, разбитую бутылкой в потасовке, а Артему - бровь.

Доброва заметила, что врачи дали хороший прогноз. По их мнению, сотрясение не сильно отразится на состоянии здоровья лыжницы, через две недели «все будет нормально».