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39 минут назад

Стало известно о состоянии фристайлистки Добровой, избитой в Сочи

Илья Родин

Фристайлистка Мария Доброва, избитая накануне в Сочи, рассказала, что специалисты диагностировали у нее сотрясение мозга. Об этом пишет ТАСС.

Стало известно о состоянии избитой в Сочи фристайлистки Добровой
Фото: Федерация Фристайла РоссииФедерация Фристайла России

Доброва отметила, что вчера она вместе со своим молодым человеком, фристайлистом Артемом Набиулиным, попала в неприятную ситуацию.

Возле гостиницы в Сочи у них возник словесный конфликт с неизвестным им мужчиной и его спутницей. Через некоторое время ссора перешла в драку.

В результате, пояснила Мария, им пришлось обращаться к врачам. Медики зашили спортсменке голову, разбитую бутылкой в потасовке, а Артему - бровь.

Доброва заметила, что врачи дали хороший прогноз. По их мнению, сотрясение не сильно отразится на состоянии здоровья лыжницы, через две недели «все будет нормально».

Напомним, что Доброва является серебряным призером Кубка Европы по ски-кроссу, а Набиулин завоевал второе место на чемпионате России по ски-кроссу.

Зимние виды спорта,Мария Доброва,
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