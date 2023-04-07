Пятикратная чемпионка Европы, четырехкратная медалистка чемпионатов мира по шорт-треку Софья Просвирнова рассказала, почему приняла решение начать переход в сборную Дании.
Ранее 25-летняя спортсменка выступала за национальную команду России. В 2022 году девушка вышла замуж за датского конькобежца Виктора Торупа.
"Что cподвигло? Еcли чеcтно, я не видела другого варианта. Поcледние два-три cезона для меня cложилиcь тяжело пcихологичеcки. Из-за ковида в том чиcле. У наc было очень много cборов на базе, c которой мы почти не выезжали, не видели cемью, Виктора я не видела. Мы вcтретилиcь только на Олимпийcких играх. И, готовясь к Олимпиаде, я понимала, что мне просто нужно дожать, но дальше я так жить не могу. Либо я выступаю за сборную России, но мы будем тренироваться вместе с Виктором, либо мы что-то меняем. Вариант с гражданством мы рассматривали в самом конце. Виктор мог бы тренироваться в России, но не сложилось. Потом думали, что я смогу тренироваться за границей и сохранить гражданство — мы очень много надежд возлагали на этот вариант. Но по правилам мне нельзя было работать за рубежом", - приводит слова Просвирновой "Спорт-Экспресс".
Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). В начале июня 2022 года на конгрессе ISU это решение было подтверждено. Оно носит бессрочный характер.