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55 минут назад

Саппоро может перенести заявку на проведение зимней Олимпиады на 2034 год

Матч ТВ

Японский Саппоро может перенести свою заявку на проведение зимней Олимпиады с 2030 на 2034 год в связи с коррупционным скандалом при организации Игр в Токио, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на главу оргкомитета Ясухиро Ямаситу.

Саппоро может перенести заявку на проведение зимней Олимпиады на 2034 год
Фото: © Urs Lindt / Keystone Press Agency / Global Look Press© Urs Lindt / Keystone Press Agency / Global Look Press

В феврале прокуратура Токио подала иск против шести компаний и семи человек, которые подозреваются в коррупционном сговоре при подготовке летних Олимпийских игр в столице Японии. Иск был зарегистрирован после жалобы комиссии по справедливой торговле Японии, которая в результате собственного расследования коррупции в оргкомитете ОИ выявила нарушения антимонопольного закона и организацию сговора на сумму более 323 миллиона долларов.

Говоря о возможности отсрочки заявки Саппоро, Ямасита ссылается на результаты выборов мэра города, где был переизбран Кацухиро Акимото. Градоначальник выступает за проведение Игр с тех пор, как он был впервые избран на должность в 2015 году.

— Выборы мэра Саппоро дали понять, что многие местные жители обеспокоены и встревожены. Будет трудно двигаться вперед, не заручившись пониманием со стороны населения, — сказал Ямасита.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Италии с 6 по 22 февраля.

Зимние виды спорта,Ясухиро Ямасита,
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