$82.18+2.6889.73+2.63
19 часов назад

World Skate выразила поддержку МОК в возвращении российских и белорусских спортсменов

Чемпионат.comиещё 2

Международная федерация роллер-спорта и скейтбординга (World Skate) заявила, что поддерживает восстановление спортсменов из России и Беларуси для участия в международных соревнованиях в соответствии с последними рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

«В соответствии с предыдущими обязательствами исполнительного совета World Skate в отношении независимости спорта от политики, а также права отдельных лиц не подвергаться дискриминации по признаку их национальности исполнительный совет World Skate поддержал рекомендации МОК для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий об участии спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях.

World Skate поддерживает путь возвращения независимых нейтральных спортсменов с российскими и белорусскими паспортами, чтобы позволить спортсменам разных национальностей вместе соревноваться в наших видах спорта. Понимая необходимость найти последовательный подход во всех дисциплинах World Skate, World Skate в настоящее время разрабатывает необходимые независимые процессы проверки, чтобы разрешить и спланировать возвращение этих спортсменов, в консультации с МОК и ASOIF (Ассоциация международных федераций летних Олимпийских игр)», — приводит заявление World Skate Inside the games.

Зимние виды спорта,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий