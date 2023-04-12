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11 минут назад

Экспертный совет рекомендовал утвердить Дорофеева на посту главного тренера конькобежцев

Матч ТВ

Экспертный совет Министерства спорта России рекомендовал утвердить Дмитрия Дорофеева на посту главного тренера сборной России по конькобежному спорту, сообщили «Матч ТВ» в пресс службе Союза конькобежцев России.

Экспертный совет предложил кандидата на пост главного тренера конькобежцев
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев уточнил, что Дорофеев на своей должности возглавит и сборную России по конькобежному спорту, и по шорт треку.

— У нас нет разделения, вид спорта один, поэтому у нас нет возможности для двух главных тренеров по направлениям, — сказал Гуляев «Матч ТВ».

Заседание экспертного совета по итогам завершившегося сезона состоялось 12 апреля.

Дорофееву 46 лет, на Олимпийских играх 2006 в Турине россиянин выиграл серебряную медаль на 500 метровке. Ранее его кандидатура была рекомендована на пост главного тренера исполкомом Союза конькобежцев России.

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