Экспертный совет предложил кандидата на пост главного тренера конькобежцев

Экспертный совет Министерства спорта России рекомендовал утвердить Дмитрия Дорофеева на посту главного тренера сборной России по конькобежному спорту, сообщили «Матч ТВ» в пресс службе Союза конькобежцев России.
Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев уточнил, что Дорофеев на своей должности возглавит и сборную России по конькобежному спорту, и по шорт треку.
— У нас нет разделения, вид спорта один, поэтому у нас нет возможности для двух главных тренеров по направлениям, — сказал Гуляев «Матч ТВ».
Заседание экспертного совета по итогам завершившегося сезона состоялось 12 апреля.
Дорофееву 46 лет, на Олимпийских играх 2006 в Турине россиянин выиграл серебряную медаль на 500 метровке. Ранее его кандидатура была рекомендована на пост главного тренера исполкомом Союза конькобежцев России.