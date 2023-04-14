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1 час назад

Международная федерация бобслея рассмотрит вопрос допуска россиян в ближайшие месяцы

ТАССиещё 1

Исполком Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) намерен на одном из своих ближайших заседаний рассмотреть вопрос возможности участия россиян в турнирах под своей эгидой. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе IBSF.

Международная федерация бобслея рассмотрит вопрос допуска россиян
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"IBSF поддерживает призыв Международного олимпийского комитета (МОК) к миру, - сказали в пресс-службе. - Являясь частью олимпийского движения, IBSF продолжит вносить свой вклад в любые усилия по возвращению мира и поэтому решительно осуждает любые виды насилия. Спорт всегда вносил свой вклад в наведение мостов между враждующими сторонами".

"IBSF приняла к сведению рекомендации МОК для международных федераций по участию спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях. Поскольку наш сезон подошел к концу, исполнительный комитет IBSF обсудит этот вопрос на одном из своих следующих заседаний, которое состоится в ближайшие месяцы", - добавили в пресс-службе.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.

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