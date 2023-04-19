Депутат Свищев призвал федерации подумать об иске к МОК

«Представителям федераций в командных видах спорта стоит задуматься о возможности коллективного иска в суд. Любой адекватный суд примет их сторону в споре по отстранению из-за рекомендаций МОК.



Чем отличается спортсмен в командном виде спорта от индивидуального? Фактически ничем, а решениями об отстранении наших команд международные федерации просто нарушают права человека.



Поэтому я бы не исключал возможности того, что наши федерации в командных видах спорта пойдут в суд», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.