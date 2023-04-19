Саночник Павличенко: украинцы призывали меня выйти протестовать на улицу

Двукратный чемпион мира российский саночник Семён Павличенко заявил, что после начала специальной военной операции (СВО) появилась разница между его общением с украинскими спортсменами и саночниками из других стран.

«Что касается иностранных коллег, то какого-то негатива в нашем общении сейчас нет. Мне и Феликс Лох (многократный олимпийский чемпион немец из Германии — Прим. редакции Betassist) писал: «Привет, как дела, как поживаешь? » Я сначала даже удивился и подумал: «А, чёрт, боишься меня, хочешь что-то вынюхать (смеется)». Но сейчас понимаю, что он это делает из добрых побуждений. С итальянцем Ником Фишналлером я общаюсь, с латышами, они все наши друзья. Но вот украинцы вдруг начали говорить при общении: «Давай, выходи на улицу!» Я им на это отвечаю: «Пацаны, вы больные или нет? Всё время в мире шли войны, но спортсмены не лезли в это всё, а занимались своим делом».

Говорю им: «У вас это идёт с 2014 года, однако я не видел ни одного вашего поста против постоянных бомбёжек городов Донбасса. Сейчас вы в адрес россиян несёте всякую чушь, но мы ни разу не видели, что вы сами сказали: «Остановите боевые действия, прекратите бомбить Донбасс». Вы просили своего президента прекратить военные действия? Нет!

Украинцы являются нашими друзьями, мы всегда с ними хорошо общались. У них в одно время были сложные ситуации с инвентарем, а мы им всегда помогали и делились санями. Но нельзя себя поставить на место другого человека, пока сам там не окажешься в той точке», — приводит слова Павличенко «РИА Новости Спорт».