В МВД поддержали возвращение пива на российские стадионы с учетом ряда условий

Представитель МВД России Валерий Ботвин заявил, что в организации не возражают против законопроекта о продаже пива на российских стадионах с соблюдением ряда условий. "То есть аспекты: обязательное наличие СИБов – системы идентификации болельщиков. Эти соревнования должны быть определены перечнем правительства РФ, это основное, что сейчас практически на всех футбольных стадионах у нас исполнено. При соблюдении вот этих наших требований мы против принятия проекта федерального закона не возражаем", - передает слова Ботвина РИА Новости. 30 марта президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков на исполкоме организации заявил, что союз поддержит возвращение пива на стадионы, если будет соответствующее обращение. Продажу пива на российских стадионах отменили в 2005 году. Снова разрешить продажу пива во время футбольных матчей и на взрослых спортивных мероприятиях Госдума собиралась еще в 2019 году. Деньги с продажи алкогольного напитка собирались направить на развитие профессионального и детско-юношеского спорта. Ранее Евгений Гинер порассуждал о вреде алкоголя и поддержал идею возвращения пива на стадионы.