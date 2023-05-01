Мурамото и Такахаси объявили о завершении карьеры

Японские фигуристы Кана Мурамото и Дайсуке Такахаси объявили о завершении карьеры. Об этом сообщает World Figure Skating.

В этом сезоне танцевальный дуэт из Японии выиграл национальный чемпионат и занял 11-е место на чемпионате мира. Также на их счету бронза Гран-при Японии-2020/21 и серебро чемпионата четырёх континентов-2021/22.

Кана Мурамото 30 лет. До 2018-го она выступала вместе с Крисом Ридом. вместе со своим бывшим партнером она участвовала в Олимпийских играх 2018 года и завоёвывала бронзовую медаль чемпионата четырех континентов 2018 года.