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Российских дзюдоистов отказались допускать до ЧМ из-за поддержки СВО

Российских дзюдоистов отказались допускать до ЧМ из-за поддержки СВО
© Lenta.ru

Международная федерация дзюдо (IJF) отказалась допускать восьмерых представителей сборной России к чемпионату мира по дзюдо 2023 года. Об этом сообщается на сайте организации.

Уточняется, что решение было принято после проверки их биографических данных для выявления информации, предполагающей поддержку СВО. IJF провела исследование мест работы дзюдоистов и их профилей в социальных сетях.

«К участию в чемпионате мира допущены только спортсмены, работающие в Центре спортивной подготовки сборных команд России, и спортсмены, в отношении которых не было выявлено информации, предполагающей поддержку ситуации на Украине», — говорится в заявлении.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах. Отмечалось, что команды из этих стран не могут рассматриваться в качестве участников соревнований.

Чемпионат мира по дзюдо пройдет с 7 по 14 мая в Дохе (Катар). IJF приняла решение допустить до участия в турнире россиян и белорусов.

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