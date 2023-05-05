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Бывший бобслеист сборной России Зайцев скончался в возрасте 31 года

Российский бобслеист Владимир Зайцев скончался на 32-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС.

Бывший бобслеист сборной России Зайцев скончался в возрасте 31 года
© РИА Новости

"Владимир боролся с диагнозом "острый лимфобластный лейкоз", было множество осложнений. К сожалению, Владимира не стало 5 мая", - цитирует издание своего собеседника в окружении скончавшегося спортсмена.

Последний раз Зайцев выступал на международных соревнованиях за сборную России в январе 2016 года, когда в составе своего экипажа-четверки стал шестым на этапе Кубка Европы.

Он становился победителем и призером первенства России, а также призером чемпионата России. Также он был серебряным призером юниорского первенства мира.

Напомним, что в конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

Ранее сообщалось о смерти трехкратной чемпионки России по гандболу Виктории Дивак в возрасте 29 лет.

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