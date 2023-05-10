Венгрия отказалась от проведения чемпионата Европы по фигурному катанию

Соревнования планировалось провести в Будапеште с 22 по 28 января 2024 года.

«В связи с затянувшимися боевыми действиями в соседней стране, влиянием конфликта на экономику и цены на энергоносители MOKSZ после длительных обсуждений отказывается от организации чемпионата Европы по фигурному катанию 2024 года.