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Венгрия отказалась от проведения чемпионата Европы по фигурному катанию 2024 года

Соревнования планировалось провести в Будапеште с 22 по 28 января 2024 года.

Венгрия отказалась от проведения чемпионата Европы по фигурному катанию
© РИА Новости

«В связи с затянувшимися боевыми действиями в соседней стране, влиянием конфликта на экономику и цены на энергоносители MOKSZ после длительных обсуждений отказывается от организации чемпионата Европы по фигурному катанию 2024 года.

MOKSZ отказала Международному союзу конькобежцев (ISU) из-за отсутствия достаточных финансовых ресурсов, необходимых для качественной организации соревнований», – говорится в заявлении ассоциации.

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