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Ассоциация фигурного катания Чехии рассказала об условиях перехода россиянина Чиризано

Генеральный секретарь Ассоциации фигурного катания Чехии Карел Обрехт рассказал об условиях перехода российского фигуриста Дарио Чиризано, выступающего в танцах на льду, в сборную Чехии, чтобы продолжить тренироваться в паре с чешкой Денизой Цимловой.

Ассоциация фигурного катания Чехии рассказала об условиях перехода россиянина Чиризано
© Чемпионат.com

«На данный момент и до окончательного решения руководства Федерации фигурного катания на коньках России я не могу подтвердить вам информацию о переходе Чиризано на 100%. У Денизы [Цимловой] были пробы с Дарио, когда он был в Италии (как вы, наверное, знаете, он наполовину русский и наполовину итальянец), и эти пробы прошли успешно. После переговоров с нынешними российскими тренерами Дарио (командой Алексея Горшкова) спортсмены выразили желание выступать за Чехию. Другим вариантом была Италия, но в итоге выбрали Чехию.

Последним соревнованием Дарио был этап Гран при России (за РФ) в паре с Ириной Хаврониной. Поэтому, в случае одобрения и выдачи письма от ФФККР, что она отпускает Дарио, он может представлять Чешскую Республику сразу после получения сертификата допуска от ISU.

Команда планирует тренироваться у Барбары Фузар Поли в Милане, но по прежнему поддерживает тесную связь с командой Горшкова. Сейчас Дарио и Дениза в Канаде, пытаются подготовить программы к сезону 2023/2024. Но, как я сразу обозначил, всё зависит от решения руководства ФФККР», — цитирует Обрехта «Матч ТВ».

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