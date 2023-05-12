Вяльбе: альтернативная зимняя Олимпиада? Мы же не можем с Африкой соревноваться на лыжах

«А кому интересна зима из наших дружественных стран? Кому мы можем предложить зимние виды спорта? Мы же не можем с Африкой соревноваться в лыжах. Мы не сможем провести зимние альтернативные соревнования. Надо пытаться вернуться на Олимпиаду, но только с национальной символикой и гимном. В нейтральном статусе никто не поедет», — приводит слова Вяльбе Sport24.