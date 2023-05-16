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Третьяк: Россия и Беларусь могут подать совместную заявку на проведение чемпионата мира

Президент ФХР Владислав Третьяк рассказал о возможной подаче совместной заявки на проведение чемпионата мира по хоккею в России и Беларуси.

Третьяк: Россия и Беларусь могут подать совместную заявку на проведение чемпионата мира
© Чемпионат.com

«В будущем — конечно. Почему нет? Это было бы здорово. И каждая страна в отдельности тоже может провести чемпионат мира. Мы помним, как всё прекрасно было в Минске в 2014 году, где сборная России завоевала золото. Тут всё было организовано на самом высоком уровне.

В принципе, всё возможно. Просто надо подумать об этом, поставить такую задачу, а потом её решить», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

Беларусь должна была совместно с Латвией организовать чемпионат мира в 2021 году, затем белорусов исключили из организаторов турнира. Чемпионат мира 2023 года планировался в России, однако после начала конфликта на Украине ИИХФ перенесла турнир в Финляндию и Латвию. В феврале Международная федерация хоккея продлила отстранение сборных России и Беларуси на весь сезон-2023/2024.

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