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Дорофеев утвержден главным тренером сборной России по конькобежному спорту

Дмитрий Дорофеев утвержден главным тренером сборной России по конькобежному спорту.

Дорофеев утвержден главным тренером сборной России по конькобежному спорту
© Sports.ru

Соответствующий приказ подписал министр спорта России Олег Матыцин.

«Министром подписан приказ о согласовании кандидатуры Дмитрия Дорофеева на должность главного тренера спортивной сборной команды Российской Федерации по конькобежному спорту», – сообщил представитель пресс-службы Министерства спорта России.

12 апреля экспертный совет Минспорта рекомендовал Дорофеева на должность главного тренера российской национальной команды.

Дорофеев – серебряный призер Олимпийских игр 2006 года на дистанции 500 м, серебряный призер чемпионата мира в спринтерском многоборье, многократный победитель чемпионатов России.

Он является старшим тренером мужской спринтерской группы сборной России, личным тренером многократного чемпиона мира Павла Кулижникова и Руслана Мурашова.

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