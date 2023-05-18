Минспорта утвердил Дорофеева главным тренером сборной по конькобежному спорту

Министр спорта РФ утвердил Дорофеева главным тренером сборной по конькобежному спорту
Министр спорта РФ Олег Матыцин утвердил Дмитрия Дорофеева главным тренером сборной России по конькобежному спорту. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе Минспорта РФ.
"Министром подписан приказ о согласовании кандидатуры Дмитрия Дорофеева на должность главного тренера спортивной сборной команды Российской Федерации по конькобежному спорту", - сообщил представитель пресс-службы.
12 апреля экспертный совет Министерства спорта России рекомендовал Дорофеева на должность главного тренера российской национальной команды.
Дорофееву 46 лет, он является серебряным призером Олимпийских игр 2006 года на дистанции 500 м, серебряным призером чемпионата мира в спринтерском многоборье, многократным победителем чемпионатов России. Специалист является старшим тренером мужской спринтерской группы сборной России, личным тренером многократного чемпиона мира Павла Кулижникова, чемпиона мира Руслана Мурашова и других конькобежцев.