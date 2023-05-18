Минспорта утвердил Дорофеева главным тренером сборной по конькобежному спорту

Министр спорта РФ Олег Матыцин утвердил Дмитрия Дорофеева главным тренером сборной России по конькобежному спорту. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе Минспорта РФ.

Дорофееву 46 лет, он является серебряным призером Олимпийских игр 2006 года на дистанции 500 м, серебряным призером чемпионата мира в спринтерском многоборье, многократным победителем чемпионатов России. Специалист является старшим тренером мужской спринтерской группы сборной России, личным тренером многократного чемпиона мира Павла Кулижникова, чемпиона мира Руслана Мурашова и других конькобежцев.