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Чемпион мира саночник Репилов пропустит первый сбор команды России

Трехкратный чемпион мира по санному спорту Роман Репилов принял решение пропустить первый тренировочный сбор команды России, который стартовал 18 мая в Кисловодске. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе Федерации санного спорта России.

Объяснили, почему саночник Репилов пропустит первый сбор команды России
© ТАСС

"Романа Репилова, как и его брата Павла, нет на первом сборе, они сейчас занимаются работой над инвентарем, - сказали в пресс-службе. - Бронзовый призер Игр в Пекине Татьяна Иванова и двукратный чемпион мира Семен Павличенко приехали в Кисловодск".

Как рассказали в пресс-службе, на сборе также отсутствуют два экипажа саней-двоек: Александр Денисьев / Владислав Антонов и Андрей Богданов / Юрий Прохоров.

Конгресс Международной федерации санного спорта в июне 2022 года принял решение запретить российским спортсменам выступать на турнирах под своей эгидой. В сезоне-2022/23 Федерация санного спорта России вынуждена была проводить турниры для своих сильнейших спортсменов только на трассе в Сочи.

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