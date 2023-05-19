Объяснили, почему саночник Репилов пропустит первый сбор команды России

"Романа Репилова, как и его брата Павла, нет на первом сборе, они сейчас занимаются работой над инвентарем, - сказали в пресс-службе. - Бронзовый призер Игр в Пекине Татьяна Иванова и двукратный чемпион мира Семен Павличенко приехали в Кисловодск".